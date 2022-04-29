Профессор Финогенова рассказала об оплате работы в праздники

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Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об оплате работы в праздники.
Профессор Финогенова рассказала об оплате работы в праздники
  • Gettyimages.ru

«Если праздник официально считается нерабочим, работодатель без особой необходимости и без письменного согласия сотрудника не имеет права вызывать никого на работу. Исключения составляют только чрезвычайные ситуации», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, есть около десяти категорий сотрудников, которых нельзя привлекать к работе в выходные ни при каких обстоятельствах. Среди них — матери-одиночки, опекуны инвалидов.

Как подчеркнула Финогенова, работа в выходные оплачивается дополнительно и размер надбавки зависит от принципа начисления зарплаты.

«Например, сдельщикам оплата должна быть не менее чем в двойном размере. Если сотрудник получает оклад, ему должны начислить не менее одной дневной ставки сверх оклада. Работники, чей труд оплачивается по тарифным ставкам, должны получить не менее чем дневную или часовую тарифную ставку», — пояснила она.

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