В курганском Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности при смоге

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В курганском управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах безопасности при смоге на фоне увеличения числа природных пожаров в регионе.
В курганском Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности при смоге
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Во время сильного задымления на улице рекомендуется использовать увлажнённые пятислойные марлевые маски или защитные маски из аптек. Желательно плотно закрывать окна и двери, чаще делать влажную уборку.

Среди других советов — не оставлять маленьких детей без присмотра, не заниматься дополнительной физической активностью, не употреблять спиртное и не курить.

Людям с заболеваниями рекомендуется строго следовать советам врачей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров.

RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

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