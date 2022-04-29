В курганском Роспотребнадзоре напомнили о мерах безопасности при смоге

В курганском управлении Роспотребнадзора напомнили о мерах безопасности при смоге на фоне увеличения числа природных пожаров в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

Во время сильного задымления на улице рекомендуется использовать увлажнённые пятислойные марлевые маски или защитные маски из аптек. Желательно плотно закрывать окна и двери, чаще делать влажную уборку.

Среди других советов — не оставлять маленьких детей без присмотра, не заниматься дополнительной физической активностью, не употреблять спиртное и не курить.

Людям с заболеваниями рекомендуется строго следовать советам врачей.

Ранее сообщалось, что в Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров.

RIA56 сообщало, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожарной опасности.