В Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Совместно с сотрудниками МЧС проведена эвакуация более 1270 граждан из населённых пунктов, находящихся под угрозой стихийного бедствия», — сказали в пресс-службе.
Уточняется, что из-за пожаров и задымлённости управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области организовано сопровождение спецтехники и транспорта, предназначенного для эвакуации.
Ранее сообщалось, что в Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга.