В Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров

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В МВД Курганской области заявили, что из-за природных пожаров в регионе пришлось эвакуировать более 1270 человек.
В Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Совместно с сотрудниками МЧС проведена эвакуация более 1270 граждан из населённых пунктов, находящихся под угрозой стихийного бедствия», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что из-за пожаров и задымлённости управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области организовано сопровождение спецтехники и транспорта, предназначенного для эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга.

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