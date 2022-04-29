В Курганской области эвакуировали более 1270 человек из-за природных пожаров

В МВД Курганской области заявили, что из-за природных пожаров в регионе пришлось эвакуировать более 1270 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Совместно с сотрудниками МЧС проведена эвакуация более 1270 граждан из населённых пунктов, находящихся под угрозой стихийного бедствия», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что из-за пожаров и задымлённости управлением ГИБДД УМВД России по Курганской области организовано сопровождение спецтехники и транспорта, предназначенного для эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга.