В Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«В соседний регион отправлены 50 сотрудников на шести единицах спецтехники», — сказано на сайте екатеринбургских спасателей.
Всего ожидается прибытие 66 человек и девяти единиц техники. Аэромобильные группировки МЧС оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров.
Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Курганской области в связи с природными пожарами.