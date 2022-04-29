В Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга

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Свердловские спасатели направляются в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с ландшафтными пожарами, сообщают в пресс-службе МЧС.
В Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В соседний регион отправлены 50 сотрудников на шести единицах спецтехники», — сказано на сайте екатеринбургских спасателей.

Всего ожидается прибытие 66 человек и девяти единиц техники. Аэромобильные группировки МЧС оснащены необходимым аварийно-спасательным оборудованием для выполнения работ, связанных с тушением ландшафтных пожаров.

Ранее сообщалось, что режим ЧС введён в Курганской области в связи с природными пожарами.

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