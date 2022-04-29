В Курганскую область для борьбы с природными пожарами прибудет подкрепление из Екатеринбурга

Свердловские спасатели направляются в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с ландшафтными пожарами, сообщают в пресс-службе МЧС.

РИА Новости