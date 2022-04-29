В Госдуме поддержали идею создания системы правовых преференций для беженцев из Донбасса

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев в беседе с RT оценил предложение разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса.
В Госдуме поддержали идею создания системы правовых преференций для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

По мнению Терентьева, это хорошая идея.

«Нужно, конечно, поддерживать русскоязычное население. Это будет способствовать развитию наших дружеских отношений с жителями Донбасса и поможет дальнейшему развитию денацификации Украины», — сказал депутат.

Он выразил уверенность, что данная мера будет способствовать «сохранению исторической культуры на долгое время».

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики предложил разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса.

Он также сообщил, что власти России планируют в ближайшее время принять закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.

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