Медведев предложил создать систему правовых преференций для беженцев из Донбасса

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики предложил разработать систему правовых преференций для облегчения переселения в Россию беженцев из Донбасса.
Медведев предложил создать систему правовых преференций для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

«Для наших соотечественников из Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение, если они такое желание будут выражать», — цитирует его ТАСС.

Медведев также сообщил, что власти России планируют в ближайшее время принять закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.

Ранее в Госдуме выступили с предложением временно освободить беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины от уплаты подоходного налога.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с RT прокомментировал это предложение.

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