Юрист назвал основные способы более быстрого погашения кредита

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал в беседе с RT основные способы более быстрого погашения кредита.

По его словам, существует несколько способов снижения долговой нагрузки, среди которых рефинансирование, оформление отсрочки платежа, иск по оспариванию самого займа, применение кредитных каникул или банкротство физического лица.

«При этом отмечу, что банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако её бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счёт которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными», — уточнил юрист.

Он добавил, что одним из наиболее действенных механизмов на сегодня остаётся рефинансирование.

«Оно заключается в добровольном изменении должником текущих условий кредитования в целях снижения финансовой нагрузки путём заключения соответствующего договора», — отметил Соловьёв.

Специалист подчеркнул, что ещё одним вариантом снизить или вовсе избавиться от своего долгового бремени является подготовка и подача искового заявления об оспаривании условий самого договора займа.

«Юридическими основаниями признания договора недействительным могут стать условия договора, противоречащие действующему законодательству, отсутствие в тексте договора или приложениях к нему подтверждения факта передачи денежной суммы, опечатки, заполнения от руки, сканированные печати и подписи», — заявил эксперт.

Кроме того, Соловьёв посоветовал при взятии кредита «трезво и беспристрастно оценить две вещи».

«Потребность в займе и свои возможности по его отдаче и обслуживанию (выплате процентов, а в случае просрочки — штрафных санкций)», — заключил собеседник RT.

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