Юрист назвал основные способы более быстрого погашения кредита

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв назвал в беседе с RT основные способы более быстрого погашения кредита.
Юрист назвал основные способы более быстрого погашения кредита
  • Gettyimages.ru

По его словам, существует несколько способов снижения долговой нагрузки, среди которых рефинансирование, оформление отсрочки платежа, иск по оспариванию самого займа, применение кредитных каникул или банкротство физического лица.

«При этом отмечу, что банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако её бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счёт которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными», — уточнил юрист.

Он добавил, что одним из наиболее действенных механизмов на сегодня остаётся рефинансирование.

«Оно заключается в добровольном изменении должником текущих условий кредитования в целях снижения финансовой нагрузки путём заключения соответствующего договора», — отметил Соловьёв.

Специалист подчеркнул, что ещё одним вариантом снизить или вовсе избавиться от своего долгового бремени является подготовка и подача искового заявления об оспаривании условий самого договора займа.

«Юридическими основаниями признания договора недействительным могут стать условия договора, противоречащие действующему законодательству, отсутствие в тексте договора или приложениях к нему подтверждения факта передачи денежной суммы, опечатки, заполнения от руки, сканированные печати и подписи», — заявил эксперт.

Кроме того, Соловьёв посоветовал при взятии кредита «трезво и беспристрастно оценить две вещи».

«Потребность в займе и свои возможности по его отдаче и обслуживанию (выплате процентов, а в случае просрочки — штрафных санкций)», — заключил собеседник RT.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов напомнил о мерах поддержки населения и бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить