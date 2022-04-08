Юрист Спиридонов напомнил о мерах поддержки населения и бизнеса

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Александр Спиридонов напомнил о мерах поддержки населения и бизнеса.

«Службы занятости оказывают помощь не только с временным трудоустройством и профобучением, но и в том числе с открытием собственного дела (включая единовременную финансовую помощь при регистрации юрлица, крестьянского фермерского хозяйства, регистрации в качестве ИП и постановке на учёт как плательщика налога на профессиональный доход)», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, ещё одной важной мерой поддержки является отмена повышающих коэффициентов 1,1 и 2 на автомобили со средней стоимостью до 10 млн рублей.

Как отметил Спиридонов, важно и то, что заёмщики — физлица, включая ИП, могут обратиться к кредитору за предоставлением отсрочки платежей.

«Это касается договоров кредита и займа, которые заключены до 1 марта 2022 года. Подать заявление можно до 30 сентября. Отсрочка предоставляется не более чем на шесть месяцев», — уточнил юрист.

Кроме того, считает Спиридонов, принимается комплекс мер для ускоренного развития IT-отрасли.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.