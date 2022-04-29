Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации

Компания Meta* обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности как экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Компания Meta* обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.