Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации
- РИА Новости
«Компания Meta* обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.
* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.