Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации

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Компания Meta* обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности как экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Meta обжаловала решение суда о запрете её деятельности как экстремистской организации
  • РИА Новости

«Компания Meta* обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете её деятельности как экстремистской организации», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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