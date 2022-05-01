Заслуженный спасатель рассказал, как избежать пожаров во время отдыха на природе

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Ангелина Шурпина
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области, в беседе с RT рассказал, как избежать возникновения пожара во время отдыха на природе в период майских праздников.
Заслуженный спасатель рассказал, как избежать пожаров во время отдыха на природе
  • РИА Новости

Спасатель напомнил о вступлении в силу особого противопожарного режима, который нужно беспрекословно соблюдать.

«Шашлыки нужно готовить на специально отведённых площадках: они есть на территории Москвы и Московской области, а также в других субъектах России. Они с твёрдым покрытием, мангалами, углями и находятся на довольно большом расстоянии от легковоспламеняющихся объектов или леса», — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя жечь прошлогоднюю траву на своём приусадебном участке.

«В большинстве случаев мы имеем проблемы не только со своим дачным домом, который превращается в пепел, но и с жильём соседей», — объяснил Щетинин.

По мнению собеседника RT, это можно делать, но только в специально отведённых местах: в железных бочках, на определённом расстоянии от помещения и в безветренную погоду.

«В основном пожары возникают вот по этим причинам: шашлыки, бесконтрольное сжигание травы, остатков дров. Также большая проблема — это алкоголь. Нужно очень внимательно относиться к разведению огня и всё контролировать», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области ввели особый противопожарный режим с 28 апреля по 11 мая.

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