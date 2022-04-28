В Ульяновской области ввели особый противопожарный режим с 28 апреля по 11 мая.

Об этом сообщает mosaica.ru.

В лесах региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Под запретом и сельскохозяйственные палы сухой травы, которые могут перейти на земли Гослесфонда.

Как отметила глава Министерства природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина, все лесопожарные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.