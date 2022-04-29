Спасатели ликвидировали угрозу перехода огня с ландшафтных пожаров на микрорайоны Кургана

Короткая ссылка
Сотрудники МЧС ликвидировали угрозу распространения огня с ландшафтных пожаров на микрорайоны города Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Спасатели ликвидировали угрозу перехода огня с ландшафтных пожаров на микрорайоны Кургана
  • РИА Новости

«Удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также на многочисленные микрорайоны города Кургана», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

К ликвидации последствий пожара привлекли 350 человек и более 100 единиц техники.

Ранее стало известно о гибели женщины во время природного пожара в деревне Моревское Курганской области.

Движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области было остановлено из-за природного пожара.

В регионе ввели режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить