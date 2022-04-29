Спасатели ликвидировали угрозу перехода огня с ландшафтных пожаров на микрорайоны Кургана

Сотрудники МЧС ликвидировали угрозу распространения огня с ландшафтных пожаров на микрорайоны города Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также на многочисленные микрорайоны города Кургана», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

К ликвидации последствий пожара привлекли 350 человек и более 100 единиц техники.

Ранее стало известно о гибели женщины во время природного пожара в деревне Моревское Курганской области.

Движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области было остановлено из-за природного пожара.

В регионе ввели режим ЧС.