Движение на трассе Курган — Екатеринбург остановили из-за природного пожара
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
На сайте Госавтоинспекции говорится, что такое решение принято из-за ландшафтного и лесного пожара в непосредственной близости с проезжей частью.
Как отметили в ведомстве, из-за порывистого ветра пока не удаётся бороться с огнём и дымом, что создаёт опасность для дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами.
ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.