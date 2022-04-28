Движение на трассе Курган — Екатеринбург остановили из-за природного пожара

Движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области остановили из-за природного пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На сайте Госавтоинспекции говорится, что такое решение принято из-за ландшафтного и лесного пожара в непосредственной близости с проезжей частью.

Как отметили в ведомстве, из-за порывистого ветра пока не удаётся бороться с огнём и дымом, что создаёт опасность для дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами.

ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.