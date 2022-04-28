Движение на трассе Курган — Екатеринбург остановили из-за природного пожара

Короткая ссылка
Движение на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган в сторону Свердловской области остановили из-за природного пожара.
Движение на трассе Курган — Екатеринбург остановили из-за природного пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

На сайте Госавтоинспекции говорится, что такое решение принято из-за ландшафтного и лесного пожара в непосредственной близости с проезжей частью.

Как отметили в ведомстве, из-за порывистого ветра пока не удаётся бороться с огнём и дымом, что создаёт опасность для дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами.

ИА «Удмуртия» сообщало, что пожароопасный период объявлен в Удмуртии с 22 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить