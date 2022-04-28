В Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами
- РИА Новости
«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также с увеличением количества природных пожаров на территории Курганской области введён режим ЧС», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Спасатели начали эвакуацию жителей из населённых пунктов Просвет и Новый Просвет, а также из посёлка Чистопрудный и деревни Чернавское.
Ранее стало известно, что около 500 человек эвакуировали из-за крупного пожара в населённом пункте Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области.