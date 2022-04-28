В Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами

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В связи с пожарами в Курганской области введён режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами
  • РИА Новости

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также с увеличением количества природных пожаров на территории Курганской области введён режим ЧС», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Спасатели начали эвакуацию жителей из населённых пунктов Просвет и Новый Просвет, а также из посёлка Чистопрудный и деревни Чернавское.

Ранее стало известно, что около 500 человек эвакуировали из-за крупного пожара в населённом пункте Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области.

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