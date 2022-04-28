Около 500 человек в Курганской области эвакуировали из-за пожара в СНТ

Короткая ссылка
Около 500 человек эвакуированы из-за крупного пожара в населённом пункте Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Около 500 человек в Курганской области эвакуировали из-за пожара в СНТ
  • РИА Новости

«В посёлке Моревское происходит горение шести домов и надворных построек на общей площади 1 тыс. кв. м, также пожар распространился по сухой траве на общую площадь 5 га. В СНТ «Малиновка» пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5 тыс. кв. м», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что в целях безопасности спасатели эвакуировали около 500 человек.

Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что в дачном обществе «Кооператор» пожар уничтожил 20 домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить