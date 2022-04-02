В Красноярском крае в результате пожара сгорели 20 дачных домов
- РИА Новости
«По предварительным данным, в дачном обществе «Кооператор» сгорело четыре улицы (20 домов)», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что возник риск распространения пожара на два дачных общества — «Железнодорожник» и «Автомобилист», а также на четыре жилых дома в посёлке Зелёный Бор.
«Организована эвакуация граждан из зоны пожара», — добавили в сообщении.
Позднее стало известно, что возгорание локализовано.
Ранее в МЧС по Нижегородской области заявили, что на территории нефтебазы в Кстове загорелись семь цистерн.