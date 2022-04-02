В Красноярском крае в результате пожара сгорели 20 дачных домов

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На юге Красноярского края в дачном обществе «Кооператор» пожар уничтожил 20 домов, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В Красноярском крае в результате пожара сгорели 20 дачных домов
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в дачном обществе «Кооператор» сгорело четыре улицы (20 домов)», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что возник риск распространения пожара на два дачных общества — «Железнодорожник» и «Автомобилист», а также на четыре жилых дома в посёлке Зелёный Бор.

«Организована эвакуация граждан из зоны пожара», — добавили в сообщении.

Позднее стало известно, что возгорание локализовано.

Ранее в МЧС по Нижегородской области заявили, что на территории нефтебазы в Кстове загорелись семь цистерн.

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