В ОНК сообщили, что Улюкаева могут отпустить на свободу 12 мая
- РИА Новости
«Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу», — приводит РИА Новости заявление.
По данным суда, выйти на свободу Улюкаев сможет 12 мая, если решение не будет обжаловано.
Ранее Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева, осуждённого за получение взятки.
В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.