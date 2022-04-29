В ОНК сообщили, что Улюкаева могут отпустить на свободу 12 мая

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Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения после вступления судебного решения в силу 12 мая. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.
В ОНК сообщили, что Улюкаева могут отпустить на свободу 12 мая
  • РИА Новости

«Суд освободил его досрочно, но пока он содержится в колонии в Тверской области. Он сможет выйти, когда решение суда вступит в законную силу», — приводит РИА Новости заявление.

По данным суда, выйти на свободу Улюкаев сможет 12 мая, если решение не будет обжаловано.

Ранее Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева, осуждённого за получение взятки.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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