Улюкаев рассказал, чем занимается в колонии

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет строгого режима, рассказал, что по-прежнему работает в библиотеке в колонии, а также ведёт экономические лекции. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.
Улюкаев рассказал, чем занимается в колонии
  • РИА Новости

«По-прежнему работаю в библиотеке, стараясь помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными, чтобы они учились, узнавали то, что сможет быть полезным в их жизни», — сказал Улюкаев.

Улюкаев отметил, что эту же цель преследует, ведя экономический кружок.

«С одной стороны, это попытка дать подобие систематического экономического образования. Для этого читаю курс последовательных лекций. С другой — стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в «большой мир», — сказал экс-министр.

Он рассказал, что заключённых интересуют такие вопросы, как ипотека, потребительское кредитование, наиболее эффективные и надёжные формы сбережения средств, рынок труда и трудовое законодательство, инфляция, малое предпринимательство.

Ранее глава ФСИН рассказал о добросовестном труде Улюкаева в библиотеке колонии.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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