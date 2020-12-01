Глава ФСИН рассказал о добросовестном труде Улюкаева в библиотеке

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев добросовестно трудится в библиотеке в колонии.

«(К нему вопросов. — RT) нет. Он очень начитанный, заказывает (для библиотеки. — RT) новые книги, очень добросовестно трудится», — приводит ТАСС слова главы ФСИН.

По словам Калашникова, Улюкаев даёт рекомендации другим заключённым, какие книги читать.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В январе 2019 года во ФСИН опровергли данные о VIP-камере Улюкаева.