Суд в Твери принял решение освободить Улюкаева по УДО

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, осуждённого за получение взятки.

«Да, рассматривали, результат положительный», — приводит РИА Новости слова представителя суда на вопрос, рассматривалось ли ходатайство Улюкаева.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Ранее экс-министр написал корреспонденту RT Константину Придыбайло, где рассказал, что по-прежнему работает в библиотеке в колонии, а также ведёт экономические лекции.