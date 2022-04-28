Мурашко вручил награды 12 сотрудникам подмосковной скорой помощи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды 12 сотрудникам Московской областной станции скорой медицинской помощи. Они получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

Об этом сообщает телеканал «360».

Церемония, приуроченная ко Дню сотрудника скорой медицинской помощи, состоялась на красногорской подстанции.

«Сегодня мне хотелось бы поздравить сотрудников, работающих на скорой помощи. Два года назад был установлен праздник — День работника скорой медицинской помощи. Почти 107 тыс. медицинских работников сегодня трудятся более чем на 2 тыс. подстанций скорой медицинской помощи», — отметил Мурашко.

Награды медикам вручали и в Ярославле — грамоты и благодарственные письма получили сотрудники Центральной станции скорой медицинской помощи, передаёт ОТР.

«Здесь работают настоящие профессионалы, От них зависит порой не только здоровье людей, но и их жизнь», — сказал Сергей Луганский, руководитель Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Ранее в Кировской области рассказали о работе по развитию службы скорой помощи.