В Кировской области рассказали о работе по развитию службы скорой помощи

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником и рассказал о работе по развитию службы в регионе.

Об этом сообщает progorod43.

«В состав станции скорой медицинской помощи Кирова входят шесть подстанций в Кирове, 63 отделения в 39 районах области, отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи, оперативный отдел и территориальный центр медицины катастроф», — напомнил Васильев.

По его словам, в регион ежегодно поступают новые автомобили скорой помощи, в том числе 25 — в 2021 году.

«Развивается служба санитарной авиации: в районы области летают два вертолёта «Ансат», оснащённые медицинскими модулями, а также самолёт Ан-2», — заявил глава региона.

Как отметил Васильев, в 2021 году воздушный транспорт совершил 387 вылетов.

«Сегодня обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям региона — одна из приоритетных задач областного правительства», — добавил он.

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