В Госдуму внесли поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий

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«Единая Россия» внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
В Госдуму внесли поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий
  • РИА Новости

«Мы предлагаем выделить специальную 10%-ную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приёма льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он уточнил, что предлагается предоставлять право льготного поступления в вузы детям тех ветеранов боевых действий, которые погибли при выполнении боевых задач за пределами России, получили инвалидность или были удостоены звания Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

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