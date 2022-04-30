Эксперты EcoNet рассказали, что делать с оставшимися медицинскими масками

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RT
Эксперты рынка Национальной технологической инициативы EcoNet рассказали RT, какое применение можно найти для оставшихся у россиян медицинских масок после окончания масочного режима.
Эксперты EcoNet рассказали, что делать с оставшимися медицинскими масками
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Если речь идёт о новых одноразовых защитных изделиях, то оставшийся запас можно отнести в любое медицинское учреждение — поликлинику, больницу, советует эксперт рынка EcoNet Денис Константинов.

«Если мы говорим о тканевых масках, то их можно сдать на переработку во многих сетевых магазинах одежды», — отмечает участник рабочей группы НТИ EcoNet Михаил Иванов.

При этом эксперты подчёркивают, что ношение медицинских масок по-прежнему актуально. Их можно использовать при посещении многолюдных мест для сохранности своего здоровья.

В конце марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко порекомендовал россиянам продолжать носить маски и ревакцинироваться, несмотря на отмену масочного режима и стабильное улучшение эпидемиологической ситуации.

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