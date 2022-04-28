Аналитик Кусков прокомментировал покупку «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена» компанией VK

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Дарья Ускова
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что компания VK подписала соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».
Аналитик Кусков прокомментировал покупку «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена» компанией VK
  • РИА Новости

«Пользователям рунета из-за этой сделки ничего такого не грозит. Очевидно, что ситуация накладывает определённый отпечаток на деятельность компаний, в том числе «Яндекса». За последние несколько лет компания запустила достаточно много сервисов, и, естественно, это не может не сказываться на прибыльности, на какой-то экономической составляющей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что на сегодняшний день «ВКонтакте» становится основной площадкой в России. 

«Напомню, «Яндекс» работает и зарегистрирован за границей, что накладывает в текущий период времени определённые проблемы. Так, очевидно, придётся изменить взаимодействие между поставщиками контента для «Яндекс.Новостей», для «Яндекс.Дзена» и теми людьми, которые читают подобный контент», — добавил Кусков.

По мнению специалиста, значительных перемен ожидать не стоит. Изменения, вероятно, могут коснуться визуальной составляющей, но не более того, считает собеседник RT.

Ранее VK сообщила о подписании соглашения о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена».

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