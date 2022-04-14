Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский
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Как сообщили в пресс-службе, ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора. Теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе.
Савиновский пришёл в Яндекс в 2008 году, в компании он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования.
В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.
2 апреля стало известно, что генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина уходит со своего поста.