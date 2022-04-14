Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский

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Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский, заявили в компании. Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».
Генеральным директором «Яндекса» назначен Артём Савиновский
  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

Как сообщили в пресс-службе, ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора. Теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе.

Савиновский пришёл в Яндекс в 2008 году, в компании он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования.

В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.

2 апреля стало известно, что генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина уходит со своего поста.

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