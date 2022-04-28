Губернатор Свердловской области ответил на негативное заявление Соловьёва о Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал негативное высказывание российского журналиста Владимира Соловьёва о Екатеринбурге.

«Владимир Рудольфович, мне очень жаль... как вы высказались в отношении моих земляков — горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль главным образом вас, потому как значительное число ваших почитателей и слушателей после этих высказываний, которые я даже повторять не хочу, значительно уменьшилось», — заявил он в видеообращении в соцсети «ВКонтакте».

Куйвашев выразил надежду, что резкое выражение было сделано «сгоряча и необдуманно».

«А на Урале (напомню, это опорный край державы) очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком», — заключил губернатор.

Как передаёт РИА Новости, ранее Соловьёв в разговоре с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».