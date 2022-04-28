Japan Tobacco рассматривает возможность продажи российского бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Учитывая сложные и непредсказуемые обстоятельства, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, в том числе и потенциальную передачу владения им», — говорится в заявлении.
11 марта производитель табачной продукции British American Tobacco сообщил, что покинет Россию.
Кроме того, производитель табачной продукции Philip Morris International приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства.