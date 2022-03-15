Табачная компания Imperial Brands работает над передачей бизнеса в России другому юрлицу

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Табачная компания Imperial Brands для непрерывной работы предприятия передаст бизнес российской компании.
Табачная компания Imperial Brands работает над передачей бизнеса в России другому юрлицу
  • АГН «Москва»
  • © Любимов Андрей

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы начали переговоры с российским юридическим лицом о передаче нашего бизнеса в России. Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег», — сказали там.

В компании добавили, что оплата труда более 1 тыс. сотрудников будет сохранена «вплоть до завершения всех процессов передачи».

11 марта производитель табачной продукции British American Tobacco сообщил, что покинет Россию.

Кроме того, производитель табачной продукции Philip Morris International приостанавливает запланированные инвестиции и запуск новых продуктов в России, а также снижает объёмы производства.

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