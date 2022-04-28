Депутат Занко рассказала о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны из ДНР и ЛНР

Руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в беседе с RT рассказала о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на освобождённых территориях ДНР и ЛНР.

По словам парламентария, депутаты и волонтёры системно помогают ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году государство совместно с общественными организациями оказывает поддержку и ветеранам из Донбасса.

Как она отметила, на освобождённых территориях ДНР и ЛНР находятся порядка 500 человек, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне.

«Мы также будем делать отдельные подарки им к 9 Мая. А ещё у нас есть ветераны, которые эвакуировались сюда, на территорию Российской Федерации, и сейчас находятся в пунктах временного размещения... Со своей стороны мы тоже берём над ними опеку и заботимся в разных направлениях по разным видам помощи», — сказала депутат.

Ранее Занко поддержала предложение увеличить в два раза размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.