В строю «Бессмертного полка» в Ростове пронесут фото погибших в спецоперации россиян
- РИА Новости
«Мы должны помнить и о тех, кто погиб на полях войны в Афганистане, на Кавказе, борясь с терроризмом, в Сирии и, конечно, тех, кто погиб сейчас на территории Украины. Их портреты тоже будут в строю «Бессмертного полка». Это защитники Отечества... и мы, конечно же, пронесём их портреты сейчас», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кудрякова, в акции примут участие и находящиеся в городе беженцы.
Организаторы «Бессмертного полка» ранее предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.