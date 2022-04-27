В строю «Бессмертного полка» в Ростове пронесут фото погибших в спецоперации россиян

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В строю «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону 9 мая вместе с фотографиями героев Великой Отечественной войны пронесут фото погибших во время спецоперации на Украине россиян, заявил координатор городского отделения движения Андрей Кудряков.
В строю «Бессмертного полка» в Ростове пронесут фото погибших в спецоперации россиян
  • РИА Новости

«Мы должны помнить и о тех, кто погиб на полях войны в Афганистане, на Кавказе, борясь с терроризмом, в Сирии и, конечно, тех, кто погиб сейчас на территории Украины. Их портреты тоже будут в строю «Бессмертного полка». Это защитники Отечества... и мы, конечно же, пронесём их портреты сейчас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кудрякова, в акции примут участие и находящиеся в городе беженцы.

Организаторы «Бессмертного полка» ранее предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.

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