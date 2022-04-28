«Известия»: в России рассматривают вопрос повышения МРОТ и прожиточного минимума на 9%
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«Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654 рубля. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители делового сообщества считают данную инициативу сбалансированной.
Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил газете, что увеличение показателей рассматривается в диапазоне 9—10%.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.