«Известия»: в России рассматривают вопрос повышения МРОТ и прожиточного минимума на 9%

Размеры минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) могут увеличить в России на 9%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.

«Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654 рубля. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители делового сообщества считают данную инициативу сбалансированной.

Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил газете, что увеличение показателей рассматривается в диапазоне 9—10%.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.