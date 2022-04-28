«Известия»: в России рассматривают вопрос повышения МРОТ и прожиточного минимума на 9%

Короткая ссылка
Размеры минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) могут увеличить в России на 9%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.
«Известия»: в России рассматривают вопрос повышения МРОТ и прожиточного минимума на 9%
  • Gettyimages.ru

«Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654 рубля. В случае повышения показателей на 9% они составят 15 140 рублей и 13 793 рубля соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители делового сообщества считают данную инициативу сбалансированной.

Федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении, подтвердил газете, что увеличение показателей рассматривается в диапазоне 9—10%.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России заявил о планах принять решения по индексации пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить