Роструд: в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели

Первые две рабочие недели мая в связи с празднованием 1 мая и Дня Победы будут короткими, сообщает пресс-служба Роструда.

«В начале мая россиян ожидают две короткие рабочие недели и длинные выходные в связи с празднованием 1 мая Дня весны и труда, а 9 мая — Дня Победы», — приводит ТАСС сообщение.

Выходные продлеваются с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Отмечается, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной снижения зарплаты.

Ранее стало известно, что согласно данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%).