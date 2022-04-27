Опрос: 78% россиян воспринимают День Победы как личный праздник

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Александра Самсоненко
Согласно данным исследования SuperJob, из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%).
Опрос: 78% россиян воспринимают День Победы как личный праздник
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Ещё 53% опрошенных назвали 8 Марта, 47% — 23 Февраля. Рождество Христово является праздником для 46%, а наступающий Праздник Весны и Труда — для 33%.

В исследовании также говорится, что День Победы, 8 Марта, 23 Февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних.

«Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 Мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины», — отмечают аналитики SuperJob.

Кроме того, в рамках опроса респонденты ответили, как планируют провести в этом году майские праздники.

Так, 53% будут дома, 17% — на даче или в деревне, а 11% — на работе. На природу отправятся 5%, в путешествие по России — 4%. По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

В опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Участники опроса могли выбрать несколько вариантов из предложенных.

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