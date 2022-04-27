Собянин заявил об отсутствии дефицита товаров в Москве
- РИА Новости
«Всё, что могло плохое произойти, — уже произошло. Ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, они прошли. Люди уже всё набрали и теперь понимают, что дефицит создать не удалось», — сказал он в программе «Наш город. Диалог с мэром».
Собянин также отметил снижение цен на ряд товаров и сообщил, что в городе есть запасы, которые «позволяют чувствовать себя уверенно».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла блокировать санкционный удар Запада.
Польский премьер Матеуш Моравецкий признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.