Собянин заявил об отсутствии дефицита товаров в Москве

В Москве не наблюдается дефицита ни одной из групп товаров, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Всё, что могло плохое произойти, — уже произошло. Ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, они прошли. Люди уже всё набрали и теперь понимают, что дефицит создать не удалось», — сказал он в программе «Наш город. Диалог с мэром».

Собянин также отметил снижение цен на ряд товаров и сообщил, что в городе есть запасы, которые «позволяют чувствовать себя уверенно».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла блокировать санкционный удар Запада.

Польский премьер Матеуш Моравецкий признал, что Россия «неплохо справляется» с санкциями.