Сенатор Кресс прокомментировал обмен Ярошенко на Рида
- РИА Новости
«Это серьёзная заслуга и победа нашей дипломатии, потому что парня давно надо было вернуть. Он же сидит ни за что, и это очевидно. Поэтому молодцы дипломаты, что нашли вариант вернуть Константина», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, это здорово и для семьи Ярошенко, и в целом для страны.
Как добавил Кресс, справедливость восторжествовала.
Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.