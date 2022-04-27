Сенатор Кресс прокомментировал обмен Ярошенко на Рида

Сенатор Виктор Кресс прокомментировал обмен осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который был осуждён в России за нападение на полицейского.

«Это серьёзная заслуга и победа нашей дипломатии, потому что парня давно надо было вернуть. Он же сидит ни за что, и это очевидно. Поэтому молодцы дипломаты, что нашли вариант вернуть Константина», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это здорово и для семьи Ярошенко, и в целом для страны.

Как добавил Кресс, справедливость восторжествовала.

Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.