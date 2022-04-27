Ростуризм продолжит сотрудничать с зарубежными коллегами после выхода из ЮНВТО

Россия продолжит сотрудничать с зарубежными коллегами после выхода из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остаётся на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», — говорится в Telegram-канале Догузовой.

Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.

В Кремле заявили, что этот шаг не повлияет на туристическую отрасль России.