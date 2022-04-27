Песков прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации
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По его словам, данный шаг не повлияет на туристическую отрасль России.
«Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит своё развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос — уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены», —цитирует его РИА Новости.
Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.