Песков прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
Песков прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации
  • © Пресс-служба президента РФ

По его словам, данный шаг не повлияет на туристическую отрасль России.

«Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит своё развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос — уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены», —цитирует его РИА Новости.

Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.

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