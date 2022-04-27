Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выход России из Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

По его словам, данный шаг не повлияет на туристическую отрасль России.

«Нет, это в любом случае не повлияет на туристическую отрасль России, особенно по внутреннему туризму продолжит своё развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше вопрос — уже просто будет конкуренция между этими направлениями в плане качества, в плане цены», —цитирует его РИА Новости.

Ранее Всемирная туристская организация подтвердила сообщения о том, что Россия заявила о намерении выйти из неё.