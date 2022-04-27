Депутат Белик поддержал решение МИД России о мерах в отношении британских парламентариев

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение МИД России о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.
Депутат Белик поддержал решение МИД России о мерах в отношении британских парламентариев
  • РИА Новости

По мнению Белика, объявление о таком решении в День российского парламентаризма можно назвать символичным.

По его словам, вместо того, чтобы стремиться к выстраиванию диалога с собственными избирателями и слышать их запросы, члены палаты общин британского парламента «с головой погрузились в учреждение масштабных санкций против нашей страны».

«Официальный Лондон получил закономерный зеркальный ответ от нашей страны», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что лицам, «ведущим антироссийскую политику и всячески разжигающим русофобию», нечего делать на территории Российской Федерации.

Ранее МИД России объявил о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.

Это решение принято в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Государственной думы.

11 марта в британском МИД заявили, что Лондон ввёл санкции против проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР 386 депутатов Государственной думы России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить