Депутат Белик поддержал решение МИД России о мерах в отношении британских парламентариев

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение МИД России о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.

По мнению Белика, объявление о таком решении в День российского парламентаризма можно назвать символичным.

По его словам, вместо того, чтобы стремиться к выстраиванию диалога с собственными избирателями и слышать их запросы, члены палаты общин британского парламента «с головой погрузились в учреждение масштабных санкций против нашей страны».

«Официальный Лондон получил закономерный зеркальный ответ от нашей страны», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что лицам, «ведущим антироссийскую политику и всячески разжигающим русофобию», нечего делать на территории Российской Федерации.

Ранее МИД России объявил о введении ответных персональных ограничений в отношении 287 членов палаты общин британского парламента.

Это решение принято в связи с санкциями Лондона против 386 депутатов Государственной думы.

11 марта в британском МИД заявили, что Лондон ввёл санкции против проголосовавших за независимость ДНР и ЛНР 386 депутатов Государственной думы России.