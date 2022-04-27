Матвиенко заявила о попытках Запада организовать блокаду России
- РИА Новости
«Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, «наказать» наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет», — цитирует политика РИА Новости.
По словам спикера Совфеда, санкции направлены против каждого гражданина России, каждой семьи.
«На действия недружественных стран ответ может быть только один — спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане. Действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан», — отметила Матвиенко.
По её мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития.
Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.