Матвиенко заявила о попытках Запада организовать блокаду России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад пытается организовать тотальную блокаду России, остановить её развитие, в этих условиях надо действовать оперативно, не допуская снижения качества жизни россиян.

«Сегодня мы живём в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идёт о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить её развитие и, называя вещи своими именами, «наказать» наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет», — цитирует политика РИА Новости.

По словам спикера Совфеда, санкции направлены против каждого гражданина России, каждой семьи.

«На действия недружественных стран ответ может быть только один — спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определённых главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане. Действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан», — отметила Матвиенко.

По её мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что экономика России успешно справляется с западным санкционным давлением.