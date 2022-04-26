Исследование: в России выросли продажи принадлежностей для приготовления шашлыков

В компании Ozon рассказали, что с приходом весны специалисты зафиксировали всплеск продаж принадлежностей для приготовления шашлыков.

Об этом сообщает Life.ru.

Чаще всего из такого рода продукции на Ozon приобретают шампуры, мангалы и средства для розжига.

«Ассортимент категории товаров для пикника в апреле расширился более чем в четыре раза за счёт выхода новых продавцов — их стало в два раза больше, чем годом ранее», — уточняется в исследовании.

Больше всех товаров из рассматриваемой категории в текущем месяце купили жители Московской области. Второе место у москвичей, третье — у петербуржцев.

Ранее член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров (НАКД) Николай Григорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о цифровизации потребительского спроса.