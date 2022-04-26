Иммунолог Крючков назвал сроки нахождения коронавируса в теле человека

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирус может находиться в органах и тканях человека до нескольких месяцев.
Иммунолог Крючков назвал сроки нахождения коронавируса в теле человека
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«Есть прямое поражение вирусом тканей и органов. Он там может долго сохраняться, месяцами. SARS-CoV-2 остаётся в тех тканях, которые изначально поражает. Он проникает в клетки сосудов и лёгких. Он может быть везде, где угодно практически. Главным образом в лёгких, в слизистой дыхательных путей, сердечной мышце, нервной ткани и почках», — сказал Крючков в беседе с URA.RU.

Однако, по его словам, такой процесс может наблюдаться не у всех больных коронавирусом.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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