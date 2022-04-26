Губернатор Брянской области заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба».
Губернатор Брянской области заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Богомаз написал в своём Telegram-канале, что в регионе имеются достаточные запасы топлива.

«Никаких угроз с поставками топлива на АЗС нет. В регионе имеются достаточные мощности и запасы, нефтепереработка продолжается», — отметил губернатор.

Он добавил, что на месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы, пострадавших нет.

Ранее в МЧС России заявили, что пожарные полностью потушили возгорание, возникшее ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить