Губернатор Брянской области заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Богомаз написал в своём Telegram-канале, что в регионе имеются достаточные запасы топлива.
«Никаких угроз с поставками топлива на АЗС нет. В регионе имеются достаточные мощности и запасы, нефтепереработка продолжается», — отметил губернатор.
Он добавил, что на месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы, пострадавших нет.
Ранее в МЧС России заявили, что пожарные полностью потушили возгорание, возникшее ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.