Губернатор Брянской области заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба».

Как сообщает РИА Новости, Богомаз написал в своём Telegram-канале, что в регионе имеются достаточные запасы топлива.

«Никаких угроз с поставками топлива на АЗС нет. В регионе имеются достаточные мощности и запасы, нефтепереработка продолжается», — отметил губернатор.

Он добавил, что на месте происшествия работают все экстренные и оперативные службы, пострадавших нет.

Ранее в МЧС России заявили, что пожарные полностью потушили возгорание, возникшее ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.