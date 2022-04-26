Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован
«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», — цитирует заявление представителя пресс-службы ведомства ТАСС.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.
В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.
Спасательные службы выехали на место происшествия.