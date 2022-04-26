Пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован

Короткая ссылка
В МЧС России заявили, что пожарные полностью потушили возгорание, возникшее ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске.

«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», — цитирует заявление представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.

В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.

Спасательные службы выехали на место происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить