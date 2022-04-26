В МЧС России заявили, что пожарные полностью потушили возгорание, возникшее ночью 25 апреля на нефтебазе в Брянске.

«В 07:19 мск пожар на нефтебазе в Брянске полностью ликвидирован», — цитирует заявление представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.

В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.

Спасательные службы выехали на место происшествия.