На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

«Что пожар есть, МЧС подтвердили... О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть», — приводит сообщение ТАСС.

Спасательные службы выехали на место происшествия.

Ранее стало известно о пожаре в административном здании в Нижнем Новгороде.