На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар
На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.
«Что пожар есть, МЧС подтвердили... О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть», — приводит сообщение ТАСС.
Спасательные службы выехали на место происшествия.
Ранее стало известно о пожаре в административном здании в Нижнем Новгороде.
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