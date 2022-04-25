На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар

Короткая ссылка
На территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

«Что пожар есть, МЧС подтвердили... О том, что это резервуары, тоже подтверждение есть», — приводит сообщение ТАСС.

Спасательные службы выехали на место происшествия.

Ранее стало известно о пожаре в административном здании в Нижнем Новгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить