Минэнерго сообщило об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара в Брянской области

Министерство энергетики России сообщило об отсутствии угроз для поставок топлива потребителям Брянской области в связи с пожаром на нефтебазе.

«Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объёме», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Отмечается, что нынешние запасы дизеля в регионе составляют 15 суток. Запасы по бензину превышают 20 суток.

По информации министерства, на нефтебазе было повреждено оборудование с дизельным топливом, ведётся ликвидация последствий.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.

В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.

Спасательные службы выехали на место происшествия.