Минэнерго сообщило об отсутствии угрозы для поставок топлива из-за пожара в Брянской области
- РИА Новости
- © Маргарита Матвеенкова
«Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объёме», — цитирует сообщение министерства РИА Новости.
Отмечается, что нынешние запасы дизеля в регионе составляют 15 суток. Запасы по бензину превышают 20 суток.
По информации министерства, на нефтебазе было повреждено оборудование с дизельным топливом, ведётся ликвидация последствий.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия на нефтебазе в Брянске, где произошёл пожар и загорелись резервуары с топливом.
В ночь на 25 апреля появилась информация, что на территории нефтебазы в Брянске произошёл пожар.
Спасательные службы выехали на место происшествия.