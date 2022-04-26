Володин прокомментировал задержание намеревавшихся убить российских журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал задержание членов неонацистской группировки, которые намеревались убить российских журналистов, как предполагается, по заданию СБУ.

Как он отметил в своём Telegram, Киев «перешёл к терактам против мирных граждан других стран».

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство», — указал Володин.

Вместе с этим спикер Государственной думы добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность в связи с данным фактом, а предотвращённое нападение доказывает, что спецоперация на Украине является правильной и своевременной.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьёва. Задержанные оказались членами запрещённой в России неонацистской террористической организации. Они сообщили, что получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.