Володин прокомментировал задержание намеревавшихся убить российских журналистов

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал задержание членов неонацистской группировки, которые намеревались убить российских журналистов, как предполагается, по заданию СБУ.
Володин прокомментировал задержание намеревавшихся убить российских журналистов
  • РИА Новости

Как он отметил в своём Telegram, Киев «перешёл к терактам против мирных граждан других стран».

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешёл к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство», — указал Володин.

Вместе с этим спикер Государственной думы добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность в связи с данным фактом, а предотвращённое нападение доказывает, что спецоперация на Украине является правильной и своевременной.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на убийство российского журналиста Владимира Соловьёва. Задержанные оказались членами запрещённой в России неонацистской террористической организации. Они сообщили, что получали задания от СБУ и обсуждали также возможность убийства гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, главреда RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить