Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о «батальонах шейха Мансура и Дудаева»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в размере $1 млн за информацию о дислокации «батальонов шейха Мансура и Дудаева», которые обещали помочь Украине на фоне проводимой Россией военной спецоперации.

«Я объявляю $1 млн (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон... Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — сказал он в аудио-сообщении в своём Telegram-канале.

Ранее Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев из Чечни на Украину для участия в специальной военной операции.

Он также со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова сообщил о полном освобождении города Рубежное в Луганской Народной Республике.

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