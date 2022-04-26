Кадыров объявил награду в $1 млн за информацию о «батальонах шейха Мансура и Дудаева»
«Я объявляю $1 млн (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон... Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — сказал он в аудио-сообщении в своём Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев из Чечни на Украину для участия в специальной военной операции.
Он также со ссылкой на советника главы Чечни Апты Алаудинова сообщил о полном освобождении города Рубежное в Луганской Народной Республике.