Профессор Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19.

«Конечно, инфекция не уйдёт, она останется, но, как будет проявляться уже среди населения, непонятно. Потому что переболевшие и те, кто прошёл вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определённые годы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, не стоит ожидать высоких пиков заболеваемости.

По словам Костинова, с COVID-19 встретилась уже вся планета, и остаётся иммунитет.

«Мой прогноз: инфекция есть, она будет у нас циркулировать, но будет в лёгкой форме протекать», — добавил эксперт.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.