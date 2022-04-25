Профессор Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19

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Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, профессор Михаил Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19.
Профессор Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19
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«Конечно, инфекция не уйдёт, она останется, но, как будет проявляться уже среди населения, непонятно. Потому что переболевшие и те, кто прошёл вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определённые годы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, не стоит ожидать высоких пиков заболеваемости.

По словам Костинова, с COVID-19 встретилась уже вся планета, и остаётся иммунитет.

«Мой прогноз: инфекция есть, она будет у нас циркулировать, но будет в лёгкой форме протекать», — добавил эксперт.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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