Профессор Костинов высказался о будущем пандемии COVID-19
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«Конечно, инфекция не уйдёт, она останется, но, как будет проявляться уже среди населения, непонятно. Потому что переболевшие и те, кто прошёл вакцинацию, имеют иммунитет, который может сохраняться на определённые годы», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Как считает эксперт, не стоит ожидать высоких пиков заболеваемости.
По словам Костинова, с COVID-19 встретилась уже вся планета, и остаётся иммунитет.
«Мой прогноз: инфекция есть, она будет у нас циркулировать, но будет в лёгкой форме протекать», — добавил эксперт.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.