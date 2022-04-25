Повышенный уровень террористической угрозы продлили в двух районах Воронежской области

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Власти Воронежской области приняли решение о продлении действия режима повышенного уровня террористической угрозы в Россошанском и Кантемировском районах региона.
Повышенный уровень террористической угрозы продлили в двух районах Воронежской области
  • РИА Новости
  • © Андрей Архипов

«В двух районах — Россошанском и Кантемировском — продлили действие «жёлтого» уровня террористической опасности», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что соответствующий документ подписан губернатором Александром Гусевым. 

Данный режим будет действовать ещё 15 суток.

Ранее в Брянской области установили высокий уровень террористической угрозы с 11 до 25 апреля.

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